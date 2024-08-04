السعودية | وزارة الخارجية: المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع في مقديشو

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الهجوم الإرهابي الذي وقع في مقديشو عاصمة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، الذي أدى إلى وفاة وإصابة العشرات.

وقالت في بيان لها: «تؤكد المملكة موقفها الرافض للعنف والتطرف واستهداف المدنيين، كما تؤكد وقوفها مع حكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة في هذا المصاب، معبرةً عن صادق العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللصومال حكومةً وشعباً، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين».

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