السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم المشروع الطبي لجراحة الأذن والأنف والحنجرة والأورام في مديرية المكلا بحضرموت

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول المشروع الطبي التطوعي لجراحة الأذن والأنف والحنجرة والأورام في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت، والذي نُفذ خلال الفترة من 20 وحتى 27 يوليو 2024م، بمشاركة 22 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.

وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على 1.000 فرد، وإجراء 187 عملية جراحية متخصصة تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.

ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعوب والدول ذات الاحتياج في مختلف أنحاء العالم.

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