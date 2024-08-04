1900 جولة رقابية بطريف

نفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة طريف، خلال شهر يوليو الماضي من العام 2024م 1910 جولات رقابية متضمنة المنشآت الصحية والأسواق والسكن الجماعي، والمباني والحفريات، للتأكد من رفع مستوى الامتثال في المنشآت وتطبيق الاشتراطات والمعايير الصحية والبلدية.

وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية التي قامت بها الفرقة الميدانية شملت تنفيذ841 جولة رقابية صحية، و51 جولة رقابية على المباني، و666 جولة رقابية على الأسواق، و41 جولة رقابية على التشوه البصري، و311 جولة رقابية على الحفريات.

وأكدت استمرار تنفيذ جولاتها الرقابية للتأكد من رفع مستوى الامتثال في المنشآت، والتزامها بالإجراءات والتعليمات والاشتراطات البلدية الصحية، وتطبيقهم لأقصى معايير السلامة العامة، لضمان حماية المستهلك وصحته، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى بالتواصل مع مركز البلاغات 940، أو قنوات البلدية الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.