شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متوسطة على مكة وغزيرة على المدينة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، تشمل في ذلك المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 1 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 1 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.
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كما نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار غزيرة على محافظة العيص ومركز ينبع النخل بمنطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.
وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهراً وتستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساء.
طقس السعودية اليوم
كشف المركز الوطني حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد على مناطق المملكة.
وعلى موقعه الرسمي أشار إلى استمرار التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من عدة مناطق.