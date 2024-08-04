شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متوسطة على مكة وغزيرة على المدينة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، تشمل في ذلك المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 1 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.





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