السعودية | رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في نيجيريا يزور حي حراء الثقافي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_مكة

زار رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في نيجيريا الشيخ الحاج يحيى أبي بكر، أمس، حي حراء الثقافي بمكة المكرمة.

وتجوّل في أقسام معرض الوحي، وتعرّف على محتوياته الذي جسد قصة الوحي مع الأنبياء عليهم السلام، مشيداً بالمحتوى العلمي والمعرفي للحي، والتقنيات المستخدمة فيه، وما تقدمه المملكة من جهود قيّمة ورسائل هادفة في سبيل إثراء تجربة الزوار الدينية والثقافية.

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