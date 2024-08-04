شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإمام عبدالرحمن تعلن عن دفعة إضافية من المقبولين في كلياتها والان نبدء بالتفاصيل



وأكد رئيس الجامعة المكلف الأستاذ الدكتور فهد الحربي، أنه "إيماناً برسالة الجامعة وحرصاً على تسخير أقصى إمكاناتها ومواردها لأبنائنا وبناتنا المتقدمين للجامعة ورغبة منا في توفير فرص تعليمية للطلبة في رحاب جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، فقد تم التوجيه بالإعلان عن دفعة إضافية تلبية لرغبات المتقدمين على الالتحاق ببرامج الجامعة". قبول مزيد من المتقدمين وبين أن هذا يؤكد مساهمة الجامعة في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لإعداد أبناء الوطن وبناته وتأهيلهم للدراسة وتنميةً لقدراتهم البشرية لصناعة المستقبل الواعد بالعطاءات والإنجازات تحقيقاً لمستهدفات رؤية

من جهته ثمّن عميد عمادة القبول والتسجيل الدكتور عبدالله آل مريّح توجيه رئيس الجامعة المكلف الأستاذ الدكتور فهد الحربي بالإعلان عن هذه الدفعة الإضافية، وأنها ستكون فرصة لقبول المزيد من المتقدمين للجامعة في عدد من البرامج الأكاديمية وفقاً للتخصصات التي تنطبق عليها شروط كل متقدم ومتقدمة.

وأوضح آل مريح أنه يتعين على المرشحين والمرشحات الدخول إلى بوابة القبول الإلكترونية لاستكمال إجراءات قبولهم فور ترشيحهم للالتحاق في الجامعة، كما لا يتطلب على المتقدم الحضور إلى الجامعة، إذ إن جميع الاجراءات سوف تتمّ إلكترونياً متمنياً لجميع الطلبة المستجدين دوام التوفيق والنجاح. الدمام - شريف احمد - تعلن جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل اليوم الأحد، ممثلة بعمادة القبول والتسجيل وبتوجيهٍ من سعادة رئيس الجامعة المكلف الأستاذ الدكتور فهد بن أحمد الحربي، عن إطلاق دفعة إضافية من المرشحين والمرشحات للقبول في العام الدراسي الجامعي 1446 هـ.وأكد رئيس الجامعة المكلف الأستاذ الدكتور فهد الحربي، أنه "إيماناً برسالة الجامعة وحرصاً على تسخير أقصى إمكاناتها ومواردها لأبنائنا وبناتنا المتقدمين للجامعة ورغبة منا في توفير فرص تعليمية للطلبة في رحاب جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، فقد تم التوجيه بالإعلان عن دفعة إضافية تلبية لرغبات المتقدمين على الالتحاق ببرامج الجامعة".وبين أن هذا يؤكد مساهمة الجامعة في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لإعداد أبناء الوطن وبناته وتأهيلهم للدراسة وتنميةً لقدراتهم البشرية لصناعة المستقبل الواعد بالعطاءات والإنجازات تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، في التعليم كون الطالب محور العملية التعليمية متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.من جهته ثمّن عميد عمادة القبول والتسجيل الدكتور عبدالله آل مريّح توجيه رئيس الجامعة المكلف الأستاذ الدكتور فهد الحربي بالإعلان عن هذه الدفعة الإضافية، وأنها ستكون فرصة لقبول المزيد من المتقدمين للجامعة في عدد من البرامج الأكاديمية وفقاً للتخصصات التي تنطبق عليها شروط كل متقدم ومتقدمة.وأوضح آل مريح أنه يتعين على المرشحين والمرشحات الدخول إلى بوابة القبول الإلكترونية لاستكمال إجراءات قبولهم فور ترشيحهم للالتحاق في الجامعة، كما لا يتطلب على المتقدم الحضور إلى الجامعة، إذ إن جميع الاجراءات سوف تتمّ إلكترونياً متمنياً لجميع الطلبة المستجدين دوام التوفيق والنجاح.