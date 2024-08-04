شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد ينبه من أمطار غزيرة على الباحة والان نبدء بالتفاصيل

طقس اليوم

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وانعدام في الرؤية, وجريان للسيول وتساقط البرد.وبين أن حالة الطقس تلك تشمل مدينة الباحة ومحافظات العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, والمخواة, وقلوة, وغامد الزناد, والحجرة والأجزاء المجاورة لها.وأوضح المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.أشار المركز الوطني للأرصاد إلى استمرار التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من عدة مناطق.وشملت نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، فيما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل، الحدود الشمالية والشرقية.