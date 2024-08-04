50 ألف زائر يتفاعلون مع فلفل شقراء

شهدت فعاليات مهرجان فلفل شقراء الرابع، الذي تنظمه الشركة الوطنية للخدمات الزراعية، بالتعاون مع عددٍ من الجهات الحكومية؛ إقبالًا جماهيريًا لافتًا، تجاوز (50) ألف زائر، منذ انطلاقه، حيث يختتم المهرجان، الثلاثاء، فعالياته التي تستمر لمدة عشرة أيام.

وحقق عدد الزوّار الجمعة رقمًا كبيرًا بلغ (20.549) زائرًا، شكّلوا حضورًا نوعيًا لمختلف الفئات؛ وتفاعل الزوار مع الفعاليات المتنوعة التي صاحبت المهرجان، ونجحت في جذب كل الفئات العمرية للمشاركة فيها، وذلك لتنوع الفعاليات وتعددها، وتلبيتها لكل الأذواق والاهتمامات، وقضى زوار المهرجان أوقاتًا ممتعة، شاركوا من خلالها بفاعلية في العديد من الأنشطة والبرامج الترفيهية، والرياضية، والألعاب الجماعية.

واشتملت فعاليات المهرجان على العديد من الفقرات الشيقة، حيث تم تخصيص جانب من مقر المهرجان لصالة الألعاب الرياضية، التي تحتوي على ألعاب ترفيهية متنوعة يشارك فيها الصغار والكبار، كما شاركت وزارة الرياضة بركن خاص احتوى على عدد من المناشط الرياضية المتنوعة، والألعاب والمسابقات الرياضية، التي شهدت تنافسًا وإقبالًا كبيرًا من الزوار، كما شهد المهرجان إقامة فعاليات ترفيهية متنوعة، تضمنت ألعابًا للأطفال، ومسرحًا لتقديم عروض الفرق الترفيهية، والفنون الشعبية، والأناشيد والألعاب الذهنية، إضافة إلى تقديم مسابقات وجوائز للجمهور، واستمتع الزوار أيضًا بتذوق أصنافٍ متنوعة من الأطعمة، عبر المطاعم، والكافيهات، وعربات الأطعمة التي تعمل عليها العديد من الأسر المنتجة.