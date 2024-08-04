شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد ينبه من أمطار و رياح شديدة السرعة على عددٍ من محافظات مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

طقس اليوم

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له اليوم، من هطول أمطار مصحوبة برياح شديدة السرعة على محافظات بحرة (الشعيبة) والليث والقنفذة.وبين أنها تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية, وتساقط البرد وجريان السيول وارتفاع الأمواج, وصواعق رعدية، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.أشار المركز الوطني للأرصاد إلى استمرار التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، فيما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل، الحدود الشمالية والشرقية.