شكرا لقرائتكم خبر عن "الدفاع المدني" تطرح وظائف فنية للرجال.. إليك رابط وشروط التقديم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المديرية العامل الدفاع المدني عن طرح وظائف مدنية فنية (رجال) بنظام التعاقد المؤقت، اعتبارًا من الأحد 7/ 2/ 1446 هـ حتى الخميس 11/ 2/ 1446 هـ.

وأكدت المديرية توافر وظائف مدنية فنية في عدد من التخصصات الشاغرة للرجال بنظام التعاقد المؤقت للعمل في عدد من مواقع الدفاع المدني، وعلى الراغبين في التقدم لها الدخول على الرابط التالي: https://cdjobs.998.gov.sal



مواقع العمل



الرياض - مكة المكرمة - جدة - الدمام - المدينة المنورة - أبها



مواعيد التقديم:

وخصصت يوم الأحد التاريخ 1446/2/7 هـ الموافق 2024/8/11م وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1446/2/11 هـ الموافق 2024/8/15م على مدار (24) ساعة خلال الفترة الزمنية المحددة.



الشروط والضوابط العامة:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. أن يكون المتقدم لائق لها صحيا. أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة لمدة تزيد على سنة وغير مطالب بفترة حظر سواء للاستقالة أو الفصل حسب النظام. ألا يزيد عمر المتقدم على (45) عاما. أن يكون المتقدم غير مرتبط بوظيفة حكومية. جميع الوظائف المعنية تتطلب مقابلة شخصية واختبارات عملية وسيتم ترشيح من تنطبق عليه شروط شغل الوظيفة تحديد رقم الجوال الأساسي والعنوان للمتقدم ومن لم يوضح ذلك يستبعد من الترشيح الالتزام بمباشرة العمل لدى مقر الوظيفة التابعة لها الوظيفة و سريان الهوية الوطنية للمتقدم. ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين من خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات المدخلة عبر رابط التقديم أو عدم اجتياز المقابلة سيتم استبعاد المرشح. الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية، والاختبارات العملية. ستقوم المديرية العامة للدفاع المدني بإعلان أسماء المرشحين بصفة مبدئية عبر موقعها على شبكة الإنترنت لذلك فإنها تؤكد ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية. لا يترتب على الدفاع المدني أي التزام بالتوظيف بعد انتهاء المقابلات الشخصية واختيار المرشحين وفقا للأعداد المستهدفة من هذا التوظيف.



الفئات المستهدفة بالإعلان

خريجو كلية التقنية بعد الثانوية العامة وما يعادلها. الأولوية في الترشيح لحديثي التخرج للتخصصات المناسبة ومن أصحاب التقدير العلمي جيد فأعلى. أن يتوافر لدى المتقدم الخبرات المناسبة المطلوبة لكل وظيفة على ألا تقل عن (4) سنوات يشترط توافر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على المؤهلات العلمية. من خارج المملكة.

آلية التقديم على الوظائف



الدخول على الرابط https://cdjobs.998.gov.sa

اختيار الوظيفة المناسبة من بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب.

البيانات التي يتم إضافتها من قبل المتقدم على رابط التقديم مسؤوليتها على المتقدم حتى لو أدي إلى عدم مصداقية تلك البيانات قياسا بأصول مستنداتها.

الاستبعاد الطلب في أي من مراحل عملية التوظيف.

