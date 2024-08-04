شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار غزيرة على منطقة جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت الليلة الماضية وصباح اليوم، أمطارٌ غزيرة، على مدينة جيزان، ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، وعموم محافظات ومراكز المنطقة.

وسالت على إثرها الأودية والشعاب. جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد. مركز الأرصاد وكشف المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد على مناطق المملكة.

وعلى موقعه الرسمي أشار إلى استمرار التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من عدة مناطق.

