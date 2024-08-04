شكرا لقرائتكم خبر عن مختص: تزايد الطلب على أطباء البصريات في المملكة يدفع الجامعات لتطوير برامجها والان نبدء بالتفاصيل



وفي هذا السياق، يبرز برنامج دكتور البصريات في جامعة جدة كأحد البرامج الأكاديمية الرائدة التي تلبي احتياجات السوق المتنامية.

أوضح الدكتور كريم لنجاوي، أستاذ مساعد ورئيس قسم البصريات بكلية العلوم الطبية بجامعة جدة، أن برنامج دكتور البصريات يُعد من بين أكثر البرامج الأكاديمية طلبًا في الجامعات



ويجمع البرنامج، الذي يمتد لست سنوات، بين التعليم النظري والتدريب العملي في بيئات سريرية متنوعة، ما يعزز من جاهزية الخريجين للعمل بكفاءة في مختلف تخصصات البصريات. تعليم متقدم وأكد الدكتور لنجاوي لـ"اليوم" أن البرنامج يركز على تقديم تعليم متقدم وشامل في مجال البصريات، بالإضافة إلى تعزيز البحث العلمي وخدمة المجتمع.

ويشمل البرنامج منهجًا أكاديميًا متكاملًا يغطي مجموعة واسعة من المواد الدراسية، بدءًا من الأساسيات وصولاً إلى مواد متقدمة مثل علم الأدوية الخاص بالعين.



وأوضح أن من أهم ما يميز برنامج دكتور البصريات هو التركيز على التدريب العملي المكثف، حيث يتم توفير تدريبات عملية في بيئات سريرية متنوعة، مثل المستشفيات والعيادات الجامعية، مما يتيح للطلاب فرصة تطبيق ما تعلموه في واقع عملي تحت إشراف متخصصين.

وأشار إلى انه عند إكمال البرنامج، يُتاح لخريجي برنامج دكتور البصريات بجامعة جدة العديد من الفرص الوظيفية في مجالات متنوعة، إذ يمكنهم العمل في المستشفيات والعيادات الخاصة كممارسين طبيين متخصصين في رعاية العين والبصر، حيث يقومون بتشخيص الأمراض وإجراء الفحوصات اللازمة للمرضى، بالإضافة إلى تصميم العدسات والنظارات المناسبة.

فرص وظيفية كما يُمكن للخريجين العمل في مراكز البحوث العلمية والتعليمية، حيث يمكنهم المساهمة في تطوير النظريات والأبحاث المتعلقة بالبصريات، والمشاركة في تدريس الطلاب في الجامعات والمعاهد التعليمية.

بالإضافة إلى ذلك، يُتاح لهم العمل في الشركات المصنعة للمنتجات البصرية، مثل النظارات والعدسات اللاصقة، حيث يلعبون دورًا هامًا في تطوير وتحسين هذه المنتجات لضمان جودتها وفعاليتها.



وبين الفرص الوظيفية في القطاع الخاص والأكاديمي، حيث يمكن لخريجي برنامج دكتور البصريات العمل في المؤسسات الحكومية، حيث تتاح لهم فرص العمل كمستشارين في وضع السياسات الصحية المتعلقة بالبصر وتطوير المبادرات الصحية المتعلقة بالرعاية البصرية على مستوى الدولة.

وأشار إلى أن برنامج دكتور البصريات بجامعة جدة يسعى بشكل مستمر لتحقيق الريادة في التعليم والبحث العلمي في مجال البصريات.

و يهدف البرنامج إلى تلبية احتياجات السوق المحلية المتزايدة من الكوادر المتخصصة في مجال البصريات، بالإضافة إلى تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كمرجع إقليمي ودولي في مجال الرعاية الصحية للعين والبصر الدمام - شريف احمد - يشهد قطاع الرعاية الصحية في المملكة تزايدًا ملحوظًا في الطلب على أطباء البصريات، وهو تخصص حيوي يسهم في تحسين جودة حياة الأفراد من خلال توفير الرعاية الصحية اللازمة للعين والبصر.وفي هذا السياق، يبرز برنامج دكتور البصريات في جامعة جدة كأحد البرامج الأكاديمية الرائدة التي تلبي احتياجات السوق المتنامية.أوضح الدكتور كريم لنجاوي، أستاذ مساعد ورئيس قسم البصريات بكلية العلوم الطبية بجامعة جدة، أن برنامج دكتور البصريات يُعد من بين أكثر البرامج الأكاديمية طلبًا في الجامعات السعودية ، نظرًا للفرص الوظيفية الواسعة التي يوفرها للخريجين.ويجمع البرنامج، الذي يمتد لست سنوات، بين التعليم النظري والتدريب العملي في بيئات سريرية متنوعة، ما يعزز من جاهزية الخريجين للعمل بكفاءة في مختلف تخصصات البصريات.وأكد الدكتور لنجاوي لـ"اليوم" أن البرنامج يركز على تقديم تعليم متقدم وشامل في مجال البصريات، بالإضافة إلى تعزيز البحث العلمي وخدمة المجتمع.ويشمل البرنامج منهجًا أكاديميًا متكاملًا يغطي مجموعة واسعة من المواد الدراسية، بدءًا من الأساسيات وصولاً إلى مواد متقدمة مثل علم الأدوية الخاص بالعين.وأوضح أن من أهم ما يميز برنامج دكتور البصريات هو التركيز على التدريب العملي المكثف، حيث يتم توفير تدريبات عملية في بيئات سريرية متنوعة، مثل المستشفيات والعيادات الجامعية، مما يتيح للطلاب فرصة تطبيق ما تعلموه في واقع عملي تحت إشراف متخصصين.وأشار إلى انه عند إكمال البرنامج، يُتاح لخريجي برنامج دكتور البصريات بجامعة جدة العديد من الفرص الوظيفية في مجالات متنوعة، إذ يمكنهم العمل في المستشفيات والعيادات الخاصة كممارسين طبيين متخصصين في رعاية العين والبصر، حيث يقومون بتشخيص الأمراض وإجراء الفحوصات اللازمة للمرضى، بالإضافة إلى تصميم العدسات والنظارات المناسبة.كما يُمكن للخريجين العمل في مراكز البحوث العلمية والتعليمية، حيث يمكنهم المساهمة في تطوير النظريات والأبحاث المتعلقة بالبصريات، والمشاركة في تدريس الطلاب في الجامعات والمعاهد التعليمية.بالإضافة إلى ذلك، يُتاح لهم العمل في الشركات المصنعة للمنتجات البصرية، مثل النظارات والعدسات اللاصقة، حيث يلعبون دورًا هامًا في تطوير وتحسين هذه المنتجات لضمان جودتها وفعاليتها.وبين الفرص الوظيفية في القطاع الخاص والأكاديمي، حيث يمكن لخريجي برنامج دكتور البصريات العمل في المؤسسات الحكومية، حيث تتاح لهم فرص العمل كمستشارين في وضع السياسات الصحية المتعلقة بالبصر وتطوير المبادرات الصحية المتعلقة بالرعاية البصرية على مستوى الدولة.وأشار إلى أن برنامج دكتور البصريات بجامعة جدة يسعى بشكل مستمر لتحقيق الريادة في التعليم والبحث العلمي في مجال البصريات.و يهدف البرنامج إلى تلبية احتياجات السوق المحلية المتزايدة من الكوادر المتخصصة في مجال البصريات، بالإضافة إلى تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كمرجع إقليمي ودولي في مجال الرعاية الصحية للعين والبصر