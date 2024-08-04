وأوضح رئيس الجامعة المكلف الدكتور فهد الحربي أنه إيماناً برسالة الجامعة وحرصاً على تسخير أقصى إمكاناتها ومواردها للطلاب والطالبات المتقدمين للجامعة فقد تم الإعلان عن دفعة إضافية تلبية لرغبات المتقدمين على الالتحاق ببرامج الجامعة. من جانبه بين عميد عمادة القبول والتسجيل الدكتور عبدالله آل مريّح أنه يتعين على المرشحين والمرشحات الدخول إلى بوابة القبول الإلكترونية لاستكمال إجراءات قبولهم فور ترشيحهم للالتحاق في الجامعة كما لا يتطلب على المتقدم الحضور إلى الجامعة حيث أن جميع الاجراءات سوف تتمّ إلكترونياً .
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن عن دفعة إضافية من المقبولين في كلياتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.