جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن عن دفعة إضافية من المقبولين في كلياتها

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل اليوم، ممثلة بعمادة القبول والتسجيل، عن إطلاق دفعة إضافية من المرشحين والمرشحات للقبول في العام الدراسي الجامعي 1446هـ .

وأوضح رئيس الجامعة المكلف الدكتور فهد الحربي أنه إيماناً برسالة الجامعة وحرصاً على تسخير أقصى إمكاناتها ومواردها للطلاب والطالبات المتقدمين للجامعة فقد تم الإعلان عن دفعة إضافية تلبية لرغبات المتقدمين على الالتحاق ببرامج الجامعة. من جانبه بين عميد عمادة القبول والتسجيل الدكتور عبدالله آل مريّح أنه يتعين على المرشحين والمرشحات الدخول إلى بوابة القبول الإلكترونية لاستكمال إجراءات قبولهم فور ترشيحهم للالتحاق في الجامعة كما لا يتطلب على المتقدم الحضور إلى الجامعة حيث أن جميع الاجراءات سوف تتمّ إلكترونياً .