شكرا لمتابعة خبر عن مشاهد تعيدنا للتاريخ لزواج تم قبل أيام يبدو وكأنه قبل 30 عامًا بالمدينة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من حفل زفاف من قبل يومين في جنوب غرب المدينة المنورة ، وعلى ما يبدو وكأنه قبل ٣٠ سنة .

وأظهر المقطع بعد اللقطات التي بدت وكأنها قبل ٣٠ سنة لاتباع أهل الحفل العادات والتقاليد القديمة وتمسكهم بها .

وبيّنت المقاطع حرص أهل الحفل على الطعام وتقديم واجب الضيافة للحضور والتأكد من أنهم جصلوا على ضيافتهم كاملة.

وعلى ما يبدو أن هناك رغبة جادة لاستعادة الموروث الحجازي في مناسبات الزواج بعد مرورها بحقبة ركود.