شكرا لقرائتكم خبر عن برامج وأنشطة وقائية لأكثر من 5 آلاف مستفيد بمستشفى الجبر للعيون والان نبدء بالتفاصيل

توعية صحية

الدمام - شريف احمد - يواصل مستشفى الجبر للعيون والأنف والأذن والحنجرة تقديم برامجه التوعوية داخليًا ضمن رسالة المستشفى الوقائية للمستفيدين.وذلك من خلال تنفيذ حزمة فعاليات بمشاركة عدد من الإدارات والأقسام الطبية والفنية المساندة.وتجاوز عدد المستفيدين من هذه البرامج التوعوية بعد نهاية النصف الأول من العام الميلادي الجاري أكثر من 5000 مستفيد بين مراجعي عيادات خارجية ووحدات الطوارئ وكوادر عمل بالمستشفى.وشملت البرامج المنفذة جملة من المواضيع ذات علاقة بتخصص المستشفى وحملات توعوية عامة بهدف رفع مستوى الوعي الصحي عند المستفيدين باستخدام وسائل عرض مختلفة كالوسائط الرقمية والأركان الثابتة داخل حرم المستشفى وصالات انتظار المراجعين .