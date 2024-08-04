شكرا لقرائتكم خبر عن مردم جدة يستقبل مليون و822 ألف طن نفايات خلال الربع الثاني من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت أمانة محافظة جدة خلال الربع الثاني من العام 2024 عن استقبال المردم نحو 1,822,006 (مليون وثمانمائة واثنين وعشرين ألفًا وستة أطنان) من النفايات البلدية الصلبة والنفايات النباتية كبيرة الحجم ومخلفات البناء والهدم، وذلك ضمن الخطط التشغيلية لأعمال النظافة وفي إطار جهود الأمانة الهادفة إلى رفع مستوى الإصحاح البيئي في المحافظة.

واوضحت الأمانة أن كمية النفايات الصلبة خلال الربع الثاني بلغت 467,431 (أربعمائة وسبعة وستين ألفًا وأربعمائة وواحدًا وثلاثين طنًا)، كما استقبل "المردم" خلال الفترة ذاتها 59,000 (تسعة وخمسين ألف طنًا) من المخلفات النباتية، فيما بلغت مخلفات البناء والهدم 1,283,126 (مليونًا ومائتين وثلاثة وثمانين ألفًا ومائة وستة وعشرين طنًا).

وأشارت الأمانة إلى أن المخلفات المنزلية الصلبة بلغت 332,055 (ثلاثمائة واثنين وثلاثين ألفًا وخمسة وخمسين طنًا)، فيما استقبل مردم الأمانة 135,376 طنًا (مائة وخمسة وثلاثين ألفًا وثلاثمائة وستة وسبعين طنًا) من المخلفات التجارية. مشاريع النفايات الصلبة كما استقبل المردم 11,081 (أحد عشر ألفًا وواحدًا وثمانين طنًا) من مخلفات المسالخ، وأكثر من 232 (مائتين واثنين وثلاثين طنًا) من الإطارات.

وأولت الأمانة مشاريع النفايات الصلبة وإعادة تدويرها أهمية بالغة، وفق أفضل الممارسات العلمية، وتعمل من خلال مشروع تشغيل وصيانة مردم النفايات بوادي عسلاء على تطبيق الأسس العلمية للتخلص من النفايات الصلبة التي يتنامى إنتاجها في محافظة جدة بصورة مستمرة، نتيجة الجهود التنموية المستمرة، وارتفاع معدل الزيادة السكانية ومعدل إنتاج الفرد من النفايات، والتي تهدف إلى تقليص حجم النفايات الناتجة عن المخلفات البلدية الصلبة المتولدة يوميًا، واستخلاص المادة العضوية بغرض إعادة تدويرها.