شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدعو المواطنين السعوديين لمغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دعت سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان المواطنين السعوديين لمغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري.
وقالت في بيان إنها تتابع عن كثب تطورات الأحداث في جنوب لبنان، وتجدد دعوتها للمواطنين للمغادرة التزاماً بقرار منع السفر إلى لبنان.
كذلك طالبت بريطانيا مواطنيها في لبنان بمغادرة البلاد فورا، وذلك في ظل مخاوف من تصاعد التوترات واندلاع نزاع إقليمي أوسع نطاقًا.
وحذرت الأردن، الجمعة قبل الماضية، مواطنيها من السفر إلى لبنان، بحسب ما ذكرته وزارة الخارجية في منشور على منصة إكس.
كما دعت ألمانيا وهولندا أيضا مواطنيهما إلى مغادرة لبنان، وسط تصاعد التوترات بين حزب الله اللبناني والاحتلال الإسرائيلي ، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب.
وقالت في بيان إنها تتابع عن كثب تطورات الأحداث في جنوب لبنان، وتجدد دعوتها للمواطنين للمغادرة التزاماً بقرار منع السفر إلى لبنان.
تحذيرات عالميةكانت السفارة الأمريكية في بيروت، أمس السبت، طالبت مواطنيها الراغبين في مغادرة لبنان حجز أي تذكرة متاحة، وذلك في الوقت الذي يشهد وقف أو إلغاء العديد من شركات الطيران رحلاتها إلى البلاد وسط تصاعد التوترات.
كذلك طالبت بريطانيا مواطنيها في لبنان بمغادرة البلاد فورا، وذلك في ظل مخاوف من تصاعد التوترات واندلاع نزاع إقليمي أوسع نطاقًا.
وحذرت الأردن، الجمعة قبل الماضية، مواطنيها من السفر إلى لبنان، بحسب ما ذكرته وزارة الخارجية في منشور على منصة إكس.
كما دعت ألمانيا وهولندا أيضا مواطنيهما إلى مغادرة لبنان، وسط تصاعد التوترات بين حزب الله اللبناني والاحتلال الإسرائيلي ، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب.