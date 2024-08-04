الدفاع المدني يعلن فتح التقديم على وظائف مدنية فنية للرجال

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني توافر وظائف مدنية فنية في عدد من التخصصات الشاغرة للرجال بنظام التعاقد المؤقت للعمل في عدد من مواقع الدفاع المدني.

وأوضحت أن على الراغبين في التقديم لها الدخول على الرابط