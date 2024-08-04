56 ألف جلسة صلح عبر تراضي شهريا

عقد مركز المصالحة التابع لوزارة العدل نحو 170 ألف جلسة مُصالحة عبر منصة "تراضي" الإلكترونية؛ وذلك خلال الربع الثاني من العام 2024 بمعدل 56.6 ألف جلسة شهريا. وتُعَد وثائق الصلح الصادرة عن المنصة سندات تنفيذية يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفيذ في حال تم الإخلال بالاتفاقات المدونة بالوثيقة.



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