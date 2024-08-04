الصندوق العقاري يطلق خدمة إلكترونية لطلب تمديد مهلة صرف الدفعات التمويلية

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أطلق صندوق التنمية العقارية، خدمة إلكترونية جديدة تُتيح لمستفيدي مُنتج "البناء الذاتي"، و"أرض وقرض"، ممن تجاوزوا المدة النظامية 36 شهرًا ولم يكملوا مراحل بناء منازلهم من تقديم طلب تمديد المهلة ليتمكنوا من صرف دفعاتهم التمويلية، وذلك بعد صدور توجيه وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية ماجد الحقيل بمنح مهلة إضافية تصل إلى 16 شهرًا لمستفيدي منتج البناء الذاتي، وأرض وقرض ممن تجاوزوا المدة النظامية ولم يكملوا مراحل بناء منازلهم. وأوضح الصندوق العقاري اليوم، أن الخدمة الإلكترونية تتيح للمستفيد التقديم إلكترونيًا في مدة أقصاها 90 يومًا اعتبارًا من اليوم، من خلال خدمة طلب تمديد المهلة على البوابة الإلكترونية للصندوق على, مضيفًا أن الخدمة الإلكترونية متاحة فقط لمستفيدي منتجي البناء الذاتي، وأرض وقرض، ممن تجاوزوا المدة النظامية 36 شهرًا من تاريخ توقيع العقد التمويلي ولم يُكملوا مراحل البناء.

وأضاف أنه يشترط الاستفادة من خدمة مهلة تمديد صرف الدفعات التمويلية أن يكون من مستفيدي منتجي البناء الذاتي وأرض وقرض ممن تجاوزوا المدة النظامية 36 شهراً من تاريخ توقيع العقد التمويلي لم يُكملوا مراحل البناء.

وشدد الصندوق العقاري على أهمية التزام المستفيد بتحديث مراحل الإنجاز قبل التقديم على خدمة تمديد المهلة، مبينةً أنه عند قبول طلب المهلة سيتم إشعار المستفيد بالمهلة المستحقة التي تتراوح ما بين 4 أشهر إلى 16 شهرًا لإكمال مراحل بناء السكن والتوجه للجهة التمويلية للبدء في صرف الدفعات التمويلية كما سيتم إشعار المستفيد بحالة إعادة الدعم السكني.

وأكد الصندوق على المستفيدين من المهلة، أهمية مباشرة استكمال مراحل البناء والتحديث إلكترونيًا عند صرف كل دفعة وبصفة دورية حتى اكتمال وجاهزية السكن؛ بهدف ضمان الاستفادة من المهلة وصرف الدفعات التمويلية واستمرارية الدعم السكني, مشيرًا إلى أنه لا يحق للمستفيد التقدم بطلب تمديد المهلة بعد مرور 90 يومًا من تاريخ إطلاق الخدمة.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يُقدم خدمات برامج الدعم السكني إلكترونيًا من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين على مدار الساعة.