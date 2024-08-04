شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف المغربي يشيد بجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين والان نبدء بالتفاصيل



جاء ذلك بمقر إقامة المؤتمر التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية، بمكة المكرمة. المؤتمر الـ 9 لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية وناقشا خلال اللقاء الموضوعات المشتركة بين الجانبين ومجالات العمل المختلفة وسبل دعمها.

وأشاد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي، بجهود المملكة العربية

نشر وتعزيز الوسطية وأكد أن مؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية يدعم ويقوي الجهود الإسلامية التي تقوم بها وزارات الشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي، في نشر وتعزيز الوسطية وقيم الاعتدال والتعايش بين الأديان، ومحاربة التطرف والغلو والإرهاب في العالم.

كما أعرب عن أمنياته في أن يخرج المؤتمر بتوصيات تعزز التعاون المثمر بين المشاركين وتحقيق رسالته السامية.

فيما نوه الدكتور آل الشيخ بالعلاقات التي تجمع البلدين خاصة ما يتصل بالشأن الإسلامي. الدمام - شريف احمد - التقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية أحمد التوفيق والوفد المرافق له.جاء ذلك بمقر إقامة المؤتمر التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية، بمكة المكرمة.وناقشا خلال اللقاء الموضوعات المشتركة بين الجانبين ومجالات العمل المختلفة وسبل دعمها.وأشاد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي، بجهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في خدمة الإسلام والمسلمين، وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال في العالم.وأكد أن مؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية يدعم ويقوي الجهود الإسلامية التي تقوم بها وزارات الشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي، في نشر وتعزيز الوسطية وقيم الاعتدال والتعايش بين الأديان، ومحاربة التطرف والغلو والإرهاب في العالم.كما أعرب عن أمنياته في أن يخرج المؤتمر بتوصيات تعزز التعاون المثمر بين المشاركين وتحقيق رسالته السامية.فيما نوه الدكتور آل الشيخ بالعلاقات التي تجمع البلدين خاصة ما يتصل بالشأن الإسلامي.