شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. عائلات سعودية تعفو عن قتلة أحبائهم استجابةً لشفاعة نائب أمير مكة والان نبدء بالتفاصيل

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أسمى معاني التسامح والعفو

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درسٌ في الإنسانية

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الدمام - شريف احمد - في موقف مؤثر يعكس أسمى معاني التسامح والعفو، استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، في مقر الإمارة بجدة، حميد القريقري الذي اتخذ قرارًا جريئًا وصعبًا بالتنازل عن قاتل ابنه.كما استقبل سموه ورثة عواض الحارثي الذين قرروا بدورهم العفو عن قاتل والدهم، في خطوة لا تأتي إلا من قلوب عامرة بالإيمان وقادرة على الصفح رغم الألمتجلى في هذه اللحظة مزيج من المشاعر الإنسانية المعقدة؛ حزن على فقد الأحبة، وإرادة قوية لتجاوز الألم عبر تسامح نادر ونبيل. ورغم صعوبة القرارين، إلا أن العائلات الثكلى اختارت أن تضع حداً لدائرة الانتقام، وأن تستجيب لشفاعة الأمير سعود بن مشعل، سائلين الله أن يكون هذا العفو في ميزان حسناتهمالأمير سعود بن مشعل، الذي تأثر بهذه المشاعر الإنسانية العظيمة، أثنى على موقف القريقري وورثة الحارثي، مؤكدًا أن هذا النوع من التسامح هو تجسيد لروح الإسلام الحنيف، الذي يحث على العفو والصفح عند المقدرة.كما دعا سموه الله أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته، وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يجعل هذا العمل الصالح في ميزان حسنات العافين، ليبقى ذكرهم الطيب في الدنيا، وأجرهم محفوظًا في الآخرةهذه القصة ليست مجرد حدث عابر، بل درسٌ في الإنسانية والتسامح، يبعث رسالة قوية للمجتمع بأن العفو عند المقدرة ليس ضعفًا، بل هو قوة تفتح أبوابًا للسلام الداخلي والروحي، وتغلق أبواب الانتقام والثأر