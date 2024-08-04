شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض وفيات حوادث الطرق بالمملكة بنسبة 54% من عام 2016 والان نبدء بالتفاصيل

حوادث الطرق في السعودية

السلامة المرورية في السعودية

الدمام - شريف احمد - أوضحت مؤشرات صون الحياة التي تضمنها التقرير السنوي لبرنامج تحول القطاع الصحي 2023، انخفاض وفيات حوادث الطرق بالمملكة من عام 2016 بنسبة 54%.وتراجعت الإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية منذ 2016 بنسبة 4%.ومن الإسهامات المبذولة في حفظ السلامة على الطريق، هي وضع الحواجز الواقية المعدنية والخرسانية لأكثر من 60 كيلو متراً ، وتركيب أكثر من 400 لوحة تحذيرية وإرشادية وتنظيمية، ووضع أكثر من 100 تقاطع لإنارة الطرق بالطاقة الشمسية.كذلك تنفيذ أكثر من 40 ألف وحدة من العلامات الأرضية لتركيب عيون القطط، ووضع علامات الطرق العاكسة على امتداد ما يزيد عن 100 كيلو متر.ويشير التقرير إلى تتويج جهود التحول الصحي في تعزيز السلامة المرورية، بإشادة منظمة الصحة العالمية بانخفاض أعداد وفيات الحوادث المرورية خلال 5 سنوات.وكرست منظومة اللجنة الوزارية للسلامة المرورية ولجان السلامة المرورية في إمارات المناطق بالتكامل مع الجهات المعنية، جهودها في سبيل تحقيق خفض ملموس في الحوادث المرورية الجسيمة.وجاء ذلك من خلال تنفيذ التحسينات الهندسية على مختلف الطرق وتزويدها بمتطلبات السلامة، وتعزيز الرقابة وتفعيل الضبط المروري بواسطة أحدث التقنيات والحملات الممنهجة.هذا بجانب استحداث مراكز طبية مختصة للتعامل مع إصابة الحوادث المرورية، وتفعيل خدمات الإسعاف الجوي وتحديد المناطق التي تحتاج إلى تركيز إضافي.وتأتي منجزات برنامج تحول القطاع الصحي الواردة في تقريره السنوي لعام 2023م، استكمالًا لمسيرة تحقق غايات رؤية المملكة 2030 في أن ينعم الإنسان على أرضها بحياة عامرة وصحية.