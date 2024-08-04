شكرا لقرائتكم خبر عن "ابتعدوا عن هذه الأماكن".. الدفاع المدني يحذر من طقس المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية

الدمام - شريف احمد - دعا الدفاع المدني، اليوم الأحد، إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات، إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة المدينة المنورة.وأشار إلى الإنذار الأحمر من المركز الوطني للأرصاد عن حالة مناخية على أجزاء من منطقة المدينة المنورة، مؤكدًا ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات.وأوضح الدفاع المدني عبر حسابه بمنصة "إكس" أنه "لسلامتك أثناء هطول الأمطار ابتعد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود".وكشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد على مناطق المملكة.وعلى موقعه الرسمي أشار إلى استمرار التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من عدة مناطق.