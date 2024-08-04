معرض للعلا في إمارة موناكو

أعلنت فنون العلا تنظيمها معرضًا للتصوير الفوتوغرافي المعاصر بعنوان "العلا: نسيج الإبداع"، بالتعاون مع مديرية الشؤون الثقافية لإمارة موناكو، على طول شاطئ "بروميناد دو لارفوتو" في إمارة موناكو، وسيكون متاحًا للزيارة مجانًا.

ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على الكنوز الأثرية والفنية والطبيعية للعلا، حيث يحتفي بالثقافة النابضة بالحياة، والتاريخ الغني والمناظر الطبيعية الساحرة للعلا، والواقعة في شمال غرب المملكة العربية السعودية.

ويجمع المعرض فنانين سعوديين ودوليين استطاعوا التقاط جمال المناظر الطبيعية الساحرة والتراث العريق للعلا في أعمالهم، عبر مشاركتهم في برامج الإقامة الفنية، أو الزيارات المستقلة، أو التكليف من قِبَل فنون العلا، ونتج عن ذلك رؤية فريدة لعجائب العلا الطبيعية، وقيمتها الأثرية وغناها الثقافي.

وسيضم المعرض 23 صورة التُقطت في العلا بواسطة 8 فنانين سعوديين ودوليين، معروضة على لوحات بمقاس 2×3 أمتار.