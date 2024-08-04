ترقيم 120 ألف رأس ماشية بنجران

وشمل مشروع الترقيم في منطقة نجران ترقيم 110000 من الأغنام، و10900 من الإبل، و234 من الأبقار.
وأكد فرع الوزارة بمنطقة نجران أهمية ترقيم المواشي من قبل مُلاكها لتجنب العقوبات والغرامات، والاستفادة من حفظ حقوقهم والتمتع بالمزايا والخدمات المقدّمة لهم، لتحسين الإنتاج الحيواني في المملكة، ومكافحة الأوبئة والأمراض الحيوانية حال حدوثها؛ وتأصيل السُلالات الحيوانات في المملكة، وبناء رؤية شاملة عنها، كما أن مشروع الترقيم يتيح قاعدة بيانات دقيقة؛ تُسهّل إجراءات نقل ملكيتها، ويساعد على رصد أعداد، وأنواع، وأجناس الثروة الحيوانية وتوزيعها الجغرافي، إضافة إلى تمكين مُلاكها من توثيق ثرواتهم الحيوانية في سجلات الوزارة.
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