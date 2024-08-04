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في 3 أشهر.. 170 ألف جلسة صلح عبر "تراضي"

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واس - الرياض  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - عقد مركز المصالحة التابع لوزارة العدل نحو 170 ألف جلسة مُصالحة عبر منصة "تراضي" الإلكترونية.
جاء ذلك خلال الربع الثاني من العام 2024م.
وتُعَد وثائق الصلح الصادرة عن المنصة سندات تنفيذية، يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفيذ في حال أخلت بالاتفاقات المدونة بالوثيقة.

وخلال الشهر الماضي، كانت أعلنت وزارة العدل أن عدد وثائق الصلح الإلكترونية الصادرة من مركز المصالحة في وزارة العدل، بلغ أكثر من 330 ألف وثيقة.
وبينت أنها تضمنت 9 مسارات تتمثل في: الأحوال الشخصية، المروري، العقاري، الجزائي، التجاري، العمالي، المالي، الملكية الفكرية، وأخيرًا مسار الأخطاء الطبية.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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