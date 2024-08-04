شكرا لقرائتكم خبر عن بخطوات بسيطة.. طريقة استرجاع حساب ولي الأمر في نظام نور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يوفر نظام نور الكثير من الخدمات الإلكترونية المتنوعة التي يستفيد منها أعضاء المنظومة التعليمية إلكترونيًا، مما يسهل سير العمل.



ويمكن من خلال النظام استرجاع حساب ولي الأمر المسجل بشكل آلي، حال نسيانه لاسم المستخدم أو كلمة السر، ويستطيع ذلك عن طريق الخطوات الآتية:

الدخول إلى بوابة نظام نور الإلكترونية من هذا الــــــرابــــــــط.

إدخال رقم الهوية أو رخصة الإقامة ليقوم النظام بعد ذلك بالتأكد من صحته.

إدخال رقم هوية الطالب الذي جرى ربط ملفك به كولي أمره.

إدخال رقم هاتفك الجوال وحفظ الطلب.

يرسلك لك النظام رسالة إلكترونية على رقم الهاتف المدخل تحتوي على اسم المستخدم وكلمة السر.

مميزات نظام نور

ويقدم نظام نور الخدمات التعليمية للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، بما يخدم العملية التعليمية ويحقق أقصى استفادة للطلاب، ومن أبرز مميزاته:

يقدم 2700 وظيفة قابلة للزيادة سنويًا.

يسعى إلى مواكبة التطور والتقدم التكنولوجي.

هدفه الرئيسي ربط الطلبة وأولياء الأمور بالتكنولوجيا الحديثة، باعتبارها عاملًا رئيسًا في عملية التعليم.

يتميز النظام بنسبة خطأ شبه منعدمة.

جرى تصميم النظام ليكون جذاب ومريح وسهل التعامل.

الدقة العالية في تقديم المعلومات.

نسبة الأمان الإلكتروني عالية جدًا، ولا يحتاج الفرد إلى أي نسخ احتياطية لاعتماد النظام على قاعدة البيانات الكاملة.

يتيح معرفة نتائج جميع الطلاب.

رياض الأطفال

وأعلنت وزارة التعليم عن بدء التسجيل لطلبة المستوى الثاني في مرحلة رياض الأطفال عبر نظام نور ابتداءً من اليوم الأحد الموافق 29 محرم 1446 هـ.يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز العملية التعليمية وتحقيق التميز في مراحل التعليم الأولى، وتساهم مرحلة رياض الأطفال في تكوين شخصية الطفل وتنمية مهاراته الأساسية من خلال بيئة تعليمية محفزة تُمكن الأطفال من اكتساب المهارات الاجتماعية والعقلية التي تؤهلهم للانتقال إلى المراحل التعليمية التالية بثقة وكفاءة.