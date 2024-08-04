شكرا لقرائتكم خبر عن وسطية واعتدال.. وزير الأوقاف الصومالي يشيد بمؤتمر الشؤون الإسلامية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الأوقاف والشؤون الدينية في الصومال الشيخ مختار ربو، أن المؤتمر التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية، يعزز العلاقة بين المسلمين، وقيم الوسطية والاعتدال في العالم.

ويشارك الشيخ "مختار ربو" في المؤتمر التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية، الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-. المؤتمر الـ 9 لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية ويأتي تحت عنوان"دور وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في تعزيز مبادئ الوسطية وترسيخ قيم الاعتدال", بمشاركة شخصيات إسلامية من أكثر من 60 دولة حول العالم في مكة المكرمة.

وأوضح قائلًا: "نستطيع من خلال هذه اللقاءات تبادل المعرفة ونقل تجاربنا، مما يُسهم في تطوير مجتمعاتنا، وتحقيق التكامل بين الشعوب الإسلامية. نشر رسالة الإسلام السمحة كما أن هذه المؤتمرات تسهم في نشر رسالة الإسلام السمحة، وتعزز من الوحدة والتآخي بين المسلمين مما يعود بالنفع على الأمة الإسلامية كافة".

وأشاد وزير الأوقاف والشؤون الدينية في الصومال، بجهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ في خدمة الإسلام والمسلمين، وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال في العالم.

