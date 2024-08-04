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شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراح للتعاون المشترك بين "سكوب" ونوفس الدولية ومراكز أوروبية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - اختتم المركز السعودي لاستطلاعات الرأي (سكوب) مشاركته في المؤتمر الدولي السنوي في دورته السابع والسبعين.
وأقامته الجمعية الدولية لدراسات الرأي العام (WAPOR) في سيول عاصمة كوريا، بحضور مئات الباحثين من 51 دولة.
وكذلك بحث تأثيرها في نتائج الاستطلاعات, وإلى أهمية التصدي لهذه القضية المنهجية؛ خاصة أن الممارسات الدولية الحالية متباينة والجهات الدولية المعتمدة في تقرير ذلك لم تقدم حلولًا محددة.
وخلال المؤتمر، طُرح اقتراح للتعاون المشترك بين "سكوب"ومجموعة نوفس الدولية ومراكز أوروبية أخرى للوصول إلى حدود ومعايير علمية ضابطة لها في ممارسة وصناعة قياسات الرأي العام.
يُذكر أن جمعية WAPOR؛ تجمع الباحثين والممارسين سنويًا لتعزيز وتطوير منهجيات وممارسات استطلاعات الرأي العام، وتعد المرجع الأساسي للمعايير المهنية والأخلاقية في هذا المجال.
وقد أقيم المؤتمر الحال في جامعة سونغكيونكوان (سيول، كوريا الجنوبية) تحت شعار "روح أبحاث الرأي العام: الحرية والجودة والإنسانية".
وأقامته الجمعية الدولية لدراسات الرأي العام (WAPOR) في سيول عاصمة كوريا، بحضور مئات الباحثين من 51 دولة.
بحث مسألة نسبة الاستجابةوأسهمت الورقة العلمية التي قدمها رئيس المركز الدكتور عبدالله الحقيل في لفت نظر المشاركين في المؤتمر إلى ضرورة العمل المُشترك لبحث مسألة نسبة الاستجابة.
وكذلك بحث تأثيرها في نتائج الاستطلاعات, وإلى أهمية التصدي لهذه القضية المنهجية؛ خاصة أن الممارسات الدولية الحالية متباينة والجهات الدولية المعتمدة في تقرير ذلك لم تقدم حلولًا محددة.
وخلال المؤتمر، طُرح اقتراح للتعاون المشترك بين "سكوب"ومجموعة نوفس الدولية ومراكز أوروبية أخرى للوصول إلى حدود ومعايير علمية ضابطة لها في ممارسة وصناعة قياسات الرأي العام.
المملكة حالة دراسية مميزةوفي سياق آخر، وضمن مشاركة المركز السعودي لاستطلاعات الرأي في المؤتمر، قدم الباحثان كيس فايبر وسعود الغامدي ورقة علمية ربطت بين الأهمية والمعرفة والأداء المتصور أثناء التحولات المجتمعية، وقد تبنت الدراسة المملكة العربية السعودية بوصفها حالة دراسية مميزة.
يُذكر أن جمعية WAPOR؛ تجمع الباحثين والممارسين سنويًا لتعزيز وتطوير منهجيات وممارسات استطلاعات الرأي العام، وتعد المرجع الأساسي للمعايير المهنية والأخلاقية في هذا المجال.
وقد أقيم المؤتمر الحال في جامعة سونغكيونكوان (سيول، كوريا الجنوبية) تحت شعار "روح أبحاث الرأي العام: الحرية والجودة والإنسانية".