السعودية | “الرياض آرت” يبدأ في استقبال طلبات الفنانين للمشاركة في ملتقى طويق الدولي للنحت 2025

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلن “برنامج الرياض آرت” عن بدء استقبال طلبات المشاركة في ملتقى طويق الدولي للنحت في نسخته “السادسة” خلال الفترة من 4 أغسطس إلى 1 سبتمبر 2024م ، تحت شعار “من حينٍ لآخر”، الذي يعد منصة يلتقي بها نخبة من فناني النحت من المملكة ومن مختلف أنحاء العالم، لصناعة منحوتات فنية عامة باستخدام أحجار المملكة لـتكون جزءاً من المشهد الفني الثقافي للعاصمة الرياض.

ويُعد ملتقى طويق الدولي للنحت أحد مشاريع “برنامج الرياض آرت” الذي يُعد بدوره أحد مشاريع الرياض الكبرى, ويأتي الملتقى في كل نسخة من كل عام بشكلٍ يصوّر مشهداً فنياً استثنائياً يهدف إلى احتضان المواهب الوطنية والعالمية، ويرسّخ أثرهم في المشهد الثقافي لعاصمة المملكة من خلال تقديم فرصاً متنوعة للفنانين في صناعة أعمال إبداعية مستدامة تساهم في تطوير وإثراء مدينة الرياض، وتحسين جودة حياة سكان وزوّار المدينة وإشاعة الفرح والبهجة في حياتهم اليومية.

كما شهد ملتقى طويق للنحت في نسخه الخمس السابقة، مشاركة واسعة من الفنانين من داخل المملكة ومن كافة أنحاء العالم، حيث بلغ عدد مشاركات الفنانين أكثر من 120 مشاركة، مما يعكس أهمية الملتقى في مشهد النحت العالمي.

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