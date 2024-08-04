تطوير المهارات في الصحة النباتية والحيوانية

ويهدف البرنامج إلى سعي مركز «وقاء» لتجويد أدائه وتحقيق أفضل الممارسات من خلال استثمار الإمكانيات المادية والبشرية وتوظيفها بالشكل الأمثل لتحقيق أهدافه الإستراتيجية وتعزيز ميزته التنافسية، وتنمية الكفاءات الوطنية واستثمار المواهب، وتطوير وإعادة تأهيل المهارات وتوظيفها بالشكل الأمثل؛ سعيًا للتميز في حماية النبات والحيوان لتحقيق بناء متكامل للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية وضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
وأكدت المتحدثة الرسمية باسم المركز سحاب الفليج أن المركز قام في إطار دوره وأهدافه في مجال المسؤولية المجتمعية باستحداث برنامج «إثراء وقاء»، وهو برنامج تدريبي نوعي تخصصي موجه للخريجين، يهدف إلى تزويدهم بمعارف ومهارات محددة، وصقل قدراتهم عبر منحهم فرصًا تدريبية حسب اختصاصات المركز.
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