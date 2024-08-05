شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. أبرز ملامح تطوير قطاع الدواجن في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

صناعة الدواجن في السعودية

قطاع الدواجن في السعودية

الدمام - شريف احمد - عقد المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" اجتماعه الثاني المشترك مع المجلس البيطري للدواجن.الاجتماع استعرض أبرز ملامح تطوير قطاع الدواجن في المملكة من تأهيل مشرفي مزارع الدواجن من الناحية الإدارية والفنية، والتقييم الذاتي الشامل لمشاريع الدواجن.كما استعرض تطوير المختبرات الوطنية لتعزيز صحة الدواجن، وتطوير النماذج التشغيلية للرقابة على الأمن الحيوي بالمشاريع، وكذلك أتمتة الخدمات الصحية الخاصة بمشاريع الدواجن.ونوقش تطوير العوامل المتعلقة بالأمن الحيوي، وإجراءات الأمن الحيوي لقطاع الدواجن التجاري، كما نوقش الوضع الوبائي الداخلي والخارجي لأهم أمراض الدواجن الوبائية.وكذلك أهداف الخطة الوطنية لمكافحة السالمونيلا والمعوقات التي تواجه جمع العينات، وتحقيق تعزيز الأمن الحيوي والتميز المؤسسي في مشاريع الدواجن، وتفعيل نهج الصحة الواحدة بين الجهات المعنية للوقاية من الأوبئة.وأكد الرئيس التنفيذي للمركز المهندس أيمن بن سعد الغامدي، أن الاجتماع يأتي استكمالًا لاجتماعات سابقة لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع الدواجن من منظور القطاع الخاص وسُبل حلها.وكذلك أهمية الدور الذي يقوم به مركز وقاء في الوقاية من الأمراض الحيوانية ومكافحتها ونواقلها، التي تسهم بدورها في تعزيز الناتج المحلي من الدواجن، وتطوير صناعة الدواجن في المملكة.الاجتماع حضره الرئيس التنفيذي للمركز المهندس أيمن بن سعد الغامدي، ورئيس اللجنة الوطنية لمنتجي الدواجن محمد بن حمد الشايع، وأعضاء المجلس البيطري للدواجن بمدينة بالرياض، لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع الدواجن وسُبل حلها.