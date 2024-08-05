السعودية | بمتوسط 2.6 ساعة.. المياه تعزز عمليات الضخ

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

حققت منظومة المياه تقدماً خلال النصف الأول من عام 2024 عبر زيادة سعات الإنتاج وتعزيز عمليات الضخ وتوسيع قدرات الخزن في مختلف الخليج 365، في ظل تنفيذ مشاريع إستراتيجية جديدة تهدف إلى تحقيق الاستدامة وضمان جودة وأمان الإمداد المائي.

وأكدت الهيئة السعودية للمياه أن المنظومة نجحت في زيادة الإنتاج بسبع مناطق رئيسة هي الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية والحدود الشمالية ونجران والقصيم وتبوك عبر 12 محطة تنقية، حيث تجاوزت سعات الإنتاج اليومي أكثر من 130 ألف متر مكعب، وارتفاع متوسط ساعات الضخ في 12 منطقة فرعية إلى أكثر من 2.6 ساعة.

وجرى أيضاً تسجيل انخفاض بالانقطاعات في 11 منطقة فرعية، بالإضافة إلى دخول منظومة إنتاج الشعيبة (المرحلة الخامسة) في الخدمة بسعة إنتاج تقدر بأكثر من 600 ألف متر مكعب يوميًا من المياه المحلاة، وإنشاء 26 مشروعاً لنقل المياه عبر خطوط أنابيب تجاوزت أطوالها الإجمالية 1700 كيلومتر، وكذلك تدشين وتشغيل 81 خزاناً جديداً، مما زاد من سعة التخزين الإستراتيجي إلى أكثر من 10.8 مليون متر مكعب.

جاء ذلك في سياق جهود الهيئة لتعزيز جودة واستدامة إمدادات المياه، وضمان توفرها على مدار الساعة للمستفيدين في كافة أنحاء المملكة، لتواصل العمل على تحقيق أعلى مستويات الموثوقية في أمن إمدادات المياه من خلال منظومة المياه عبر القطاعين الحكومي والخاص.