شكرا لمتابعة خبر عن السجن 25 عامًا وغرامة تصل 500 ألف ريال لمزيفي النقود والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذرت النيابة العامة من عقوبة تزييف العملة السعودية ، مؤكدة على أن النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود أعطى حماية جزائية لها لضمان تداول العملات بالنقود السليمة، ولحماية مصالح الجمهور بصورة ملائمة، وحماية للنقد في داخل المملكة وخارجها .

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس» : ” كل من زيف أو قلد نقودًا متداولة نظامًا في المملكة العربية السعودية، أو خارجها، أو صنع أو اقتنى أو امتلك دون مسوغ، كل أو بعض آلات التزييف أو مواده أو وسائله، أو أدواته، بسوء نية؛ يعاقب وفق النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود ” .

وأضافت بأن عقوبة تزييف النقود هي السجن مدة تصل إلى 25 سنة ولا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة تصل إلى 500 ألف ريال ولا تقلّ عن 30 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين .