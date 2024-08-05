300 طن أنقاض بالشمالية

رفعت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية ابن شريم خلال شهر يوليو الماضي 2024، 300 طن من مخلفات الهدم والبناء، ضمن جهودها لرصد ومعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضاري وجودة الحياة. وجرى خلال نفس الفترة معالجة 5000 متر طولي من الأرصفة، كما أنهت سفلتة 1340 مترا طوليا من الشوارع داخل نطاقها، وإعادة تأهيل وسفلتة وصيانة 7 شوارع في مواقع مختلفة بمساحة تبلغ أكثر من 43.000 متر مربع، وصيانة 15 حديقة ومسطحاً أخضر ومضماري مشي، بمساحة 38.692 متراً مربعاً، وتجهيز هذه الحدائق والمسطحات ومضامير المشاة بـ 52 لعبة متنوعة و 18 جهازاً رياضياً متعدد الاستخدامات، وخدمات منافذ الـ USB، بالإضافة للخدمات العامة الأخرى.



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