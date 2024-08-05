شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. القبض على مقيم لترويجه مادة الحشيش المخدر والان نبدء بالتفاصيل

الإبلاغ عن المخالفين

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الدمام - شريف احمد - ألقت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين في محافظة جدة، القبض على مقيم من الجنسية المصرية لترويجه مادة الحشيش المخدر.وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة.ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.