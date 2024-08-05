شكرا لمتابعة خبر عن العقيل يرد على المتداول عن الحالة المناخية بجازان .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رد محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل ، عن ما تم تداوله من أنباء حول هطول أمطار غير مسبوقة على منطقة جازان ، مؤكداً بأن هذا وقتها الفعلي .

وقال العقيل خلال مداخلته مع قناة «الإخبارية» : “الأمطار الصيفية هذا وقتها، والرياح الموسمية التي تصطدم بجبال السروات محملة ببخار الماء هذا وقتها وذروتها، وبالتالي تتكون السحب، بالإضافة لارتفاع الخط الفاصل المداري إلى الاتجاه الشمالي وبالتالي تزداد فرص هطول الأمطار ” .

كما توقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة على منطقة جازان ، مع خطر تكون سيول وسيول منقولة .

وأضاف : ” حسب السجلات المناخية لشهر أغسطس ، إن أعلى كمية هطول أمطار يومية وشهرية ، تم تسجيلها في جازان ، وكذلك أعلى سرعة رياح وأعلى تكرار للعواصف الترابية ” .

واختتم حديثه : ما زلنا في بداية شهر أغسطس ، ونتوقع استمرار الحالة الجوية بهطول الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على جازان .