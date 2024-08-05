شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار متوسطة على العاصمة المقدسة ومحافظتي الجموم وبحرة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار متوسطة على العاصمة المقدسة ومحافظتي الجموم وبحرة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة 1 ظهراً، وتستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة 9 مساءً.

