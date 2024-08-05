شكرا لقرائتكم خبر عن كتيبات وبطاقات إلكترونية تنال إعجاب المشاركين بمؤتمر وزراء الأوقاف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إصدارًا خاصًا عن المؤتمر التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول العالم الإسلامي، الذي تنظمه الوزارة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله.

ويضم الإصدار نبذة عن المؤتمر ورسالته وأهدافه ومعلومات رؤساء الجلسات ومواعيدها، حيث تم طباعته وتوزيعه على جميع المشاركين، في إطار جهود الوزارة في إخراج المؤتمر بصورة متميزة تحقيقيًا لتطلعات ورؤى القيادة الحكيمة، حيث تم ترجمة الكتيب إلى اللغة الإنجليزية وتم تصميمه وإعداده بصورة متميزة تحمل عنوان المؤتمر وشعار الوزارة.



باركود للتسهيل على المشاركين



وزعت الوزارة على المشاركين في المؤتمر بطاقات إلكترونية تحتوي على "باركود" للاطلاع على جميع أجندة المؤتمر وجميع المعلومات والمواد الإعلامية في إطار جهود الوزارة في استخدام التقنية الحديثة وتوظيفها في إبراز رسالة المؤتمر.



الجدير بالذكر أن المؤتمر انطلق اليوم الأحد، ويبحث موضوعات تتعلق بدور وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في تعزيز مبادئ الوسطية وترسيخ قيم الاعتدال، ويهدف إلى تعزيز التضامن الإسلامي بين الدول الإسلامية، والتنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء في مجالات الدعوة والأوقاف والشؤون الإسلامية، وبذل كافة الجهود من أجل تصحيح مفهوم الخطاب الديني وفق كتاب الله الكريم وسنة نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم وما سار عليه السلف الصالح.