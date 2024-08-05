شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" تُصدر تحذيرًا من أمطار غزيرة على الباحة وجازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، وجريان للسيول وتساقط البرد، على مدينة الباحة ومحافظات العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والمخواة، وقلوة، وغامد الزناد، والحجرة والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر، حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.





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كما نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصبيا، وصامطة، وضمد، ومركز الفطيحة، والحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وجزيرة فرسان.

وبين المركز أن الحالة ستستمر، حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

