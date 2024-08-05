شكرا لمتابعة خبر عن تخصيص 17 لجنة لدعم إجراءات القبول والتسجيل لعام 1446 هـ بمكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - خصصت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة 17 لجنة إشرافية؛ لدعم ومعالجة إجراءات القبول والتسجيل وعمليات انتظام الطلاب والطالبات في مقاعدهم الدراسية للعام الدراسي 1446هـ.

ومنها لجنة مركزية بالإدارة و16 لجنة فرعية بمكاتب التعليم في محافظة الجموم، ومحافظة بحرة، ومحافظة الكامل، والتنعيم والشرائع، والمعابدة والعوالي والشوقية.

وتبدأ رحلة ولي الأمر لتسجيل الطلبة بالتوجه إلى المدرسة مباشرةً، أو التوجه إلى لجنة القبول والتسجيل الفرعية بمكتب التعليم عند الحالات التالية: تعثر تسجيل الطالب والطالبة في الصف الأول الابتدائي، الانتقال من مدرسة إلى مدرسة أخرى، الانتقال من مدرسة خارج الإدارة إلى مدرسة داخل الإدارة.

وسيكون التوجه إلى اللجنة المركزية بالإدارة العام للتعليم عند الحالات التالية: معادلة الوثائق الدراسية الخارجية، أو التحويل بين الأنظمة التعليمية المختلفة والبرامج الدولية والأجنبية، أو التأخر في الالتحاق بالتعليم، أو الانقطاع عن الدراسة أكثر من 3 سنوات لتحديد المستوى.