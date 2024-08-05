السعودية | وزير “الشؤون الإسلامية” يلتقي وزير الشؤون الإسلامية بجمهورية المالديف

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، وزير الشؤون الإسلامية بجمهورية المالديف الدكتور محمد شهيم علي سعيد، والوفد المرافق، وذلك بمقر إقامة المؤتمر التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية، بفندق هليتون للمؤتمرات بمكة المكرمة.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ما يتعلق بالشؤون الإسلامية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط