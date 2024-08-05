2.5 مليار ريال حجم إنفاق السياح بالشمالية

كشفت الغرفة التجارية بعرعر أن حجم إنفاق السياح بمنطقة الحدود الشمالية عام 2023 بلغ حوالي 2.5 مليار ريال يمثل حجم إنفاق السياح المحلين فيها قرابة 78.7% بقيمة بلغت قرابة ملياري ريال، فيما بلغ حجم إنفاق السياح الوافدين قرابة نصف مليار ريال تمثل قرابة 21.3% من إجمالي إنفاق السياح بالمنطقة. وأشارت الغرفة إلى نمو 68% في أعداد السياحة الوافدة لمنطقة الحدود الشمالية خلال الفترة من 2021م وحتى 2023م و45% نمو في حجم إنفاق السياح الوافدين خلال الفترة من 2021م وحتى 2023م ونمو حجم إنفاق السياح الوافدين على الترفيه بمنطقة الحدود الشمالية من 145.5 ألف ريال عام 2021م إلى قرابة 22.6 مليون ريال عام 2023.



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