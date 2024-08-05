فتح التحقيق في انهيار كوبري رديس جازان وتضرر 40 مركبة

تواصلت تداعيات انهيار كوبري رديس في الطريق الذي يربط محافظتي أبوعريش-صبيا، وشرع المركز الوطني لسلامة النقل في التحقيق بحادثة انهيار الكوبري، للكشف عن الملابسات، ومعرفة المسببات، والرفع بالتوصيات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة، في وقت طالب المواطنون في منطقة جازان بالتحقيق مع شركات نهل الرمال، التي تعبث بالأودية، ومحاسبة المقصرين. مشيرين إلى أن انهيار الكوبري يعد الثاني بعد حادثة كوبري الفطيحة في العام الماضي.

أمطار متواصلة

تواصلت الأمطار لليوم الثالث على التوالي، وتصدرت محافظة العيدابي أكثر المواقع أمطارا على مستوى المملكة بـ14 ملم، والتي رصدتها محطات الرصد الهيدرولوجي والمناخي في 12 محطة، وحل ميقات يلملم ثانيا بـ13 ملم، والقعور-الكامل ثالثا بـ10 ملم، وضمد رابعا بـ7 ملم، ونخال الباحة خامسا بـ5 ملم.

هواية السباحة

تحولت معظم أحياء وملاعب جازان إلى برك للسباحة استغلها الشباب والأطفال لممارسة هواية اللعب والسباحة تحت زخات المطر، ورصدت «دوت الخليج»، ممارسة السباحة في مواقع تجمعات الأمطار في محافظة أبوعريش.

حصر الأضرار

استنفرت إدارة الدفاع المدني بمحافظة أبوعريش جهودها في مواجهة الحالة المطرية، وبدأت في حصر الأضرار من المركبات والمنازل المتضررة، حيث تم حصر نحو 40 مركبة متضررة من جراء الأمطار في المحافظة، إلى جانب مواصلة الجهات المختصة أعمال ردم المواقع المتضررة من سيول وادي عز الدين، وإغلاق جزئي لطريق دوار المانجو، وسط متابعة مسؤولي المحافظة.

متابعة مستمرة

وقف أمين منطقة جازان المهندس يحيى الغزواني على آثار الحالة المطرية، والتقى خلال جولته بالمواطنين، ووجه بتسخير كافة الإمكانات، لتنفيذ الأعمال الميدانية، ونزح تجمعات المياه، مؤكدا أن الأمانة استنفرت جهودها للعمل على معالجة الأضرار الناجمة من الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة. كما هطلت أمس أمطار غزيرة على محافظة المجاردة بمنطقة عسير سالتْ على أثرها عدد من الأودية والشعاب.

الأمطار بالـ«ملم»

العيدابي

14

ميقات يلملم

13

القعور-الكامل ثالثا

10

ضمد

7

نخال الباحة

5