شكرا لقرائتكم خبر مردم أمانة جدة يستقبل مليون و822 ألف طن نفايات خلال الربع الثاني للعام 2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل مردم أمانة محافظة جدة خلال الربع الثاني من العام الحالي نحو 1,822,006 (مليون وثمانمائة واثنين وعشرين ألفًا وستة أطنان) من النفايات البلدية الصلبة والنفايات النباتية ومخلفات البناء والهدم كبيرة الحجم وذلك ضمن الخطط التشغيلية لأعمال النظافة وفي إطار جهود الأمانة الهادفة إلى رفع مستوى الإصحاح البيئي في المحافظة.

ووفقًا لتقرير الإدارة العامة لمشاريع النظافة بالأمانة بلغت كمية النفايات الصلبة التي استقبلها المردم خلال الفترة 467,431 (أربعمائة وسبعة وستين ألفًا وأربعمائة وواحدًا وثلاثين طنًا)، فيما بلغت مخلفات البناء والهدم 1,283,126 (مليونًا ومائتين وثلاثة وثمانين ألفًا ومائة وستة وعشرين طنًا) واظهر التقرير أن كمية المخلفات النباتية الواردة للمردم بلغت 59,000 (تسعة وخمسين ألف طنًا).

وأشار التقرير إلى أن المخلفات المنزلية الصلبة بلغت 332,055 (ثلاثمائة واثنين وثلاثين ألفًا وخمسة وخمسين طنًا)، فيما استقبل مردم الأمانة 135,376 (مائة وخمسة وثلاثين ألفًا وثلاثمائة وستة وسبعين طنًا) من المخلفات التجارية، وأكثر من 232 (مائتين واثنين وثلاثين طنًا) من الإطارات، كما بين تقرير مشاريع النظافة أن مخلفات المسالخ خلال الفترة بلغت 11,081 (أحد عشر ألفًا وواحدًا وثمانين طنًا).

وأولت الأمانة مشاريع النفايات الصلبة وإعادة تدويرها أهمية بالغة، وفق أفضل الممارسات العلمية، وتعمل من خلال مشروع تشغيل وصيانة مردم النفايات بوادي عسلاء على تطبيق الأسس العلمية للتخلص من النفايات الصلبة التي يتنامى إنتاجها في محافظة جدة بصورة مستمرة، نتيجة الجهود التنموية المستمرة، وارتفاع معدل الزيادة السكانية ومعدل إنتاج الفرد من النفايات، والتي تهدف إلى تقليص حجم النفايات الناتجة عن المخلفات البلدية الصلبة المتولدة يوميًا، واستخلاص المادة العضوية بغرض إعادة تدويرها.