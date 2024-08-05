شكرا لقرائتكم خبر "البيئة" تختتم برنامجًا تدريبيًا لطلاب الجامعات السعودية لتنمية المواهب الوطنية الشابة وفق مستهدفات رؤية 2030 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أختتمت وزارة البيئة والمياه والزراعة برنامج التدريب التعاوني لطلاب الجامعات السعودية، في فترة الإجازة الصيفية للطلاب، حيث استضافت الوزارة ممثلة في وكالة المياه طلابًا من مختلف الجامعات في المملكة؛ بهدف تهيئتهم للتفاعل في بيئة العمل الفعلية في مجالات تخصصهم، وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.



وأوضح وكيل الوزارة للمياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني أن البرنامج يسعى لتحقيقأعلى درجات المواءمة بين ما يدرسه الطلاب في الجامعة، وبين ما هو مطلوب في مواقع العمل الفعلية، بهدف تنمية المواهب الشابة وتطويرها من خلال اكتساب المهارات العملية والمعرفية من الكفاءات الوطنية المتخصصة، وتطبيقها في بيئة عمل محفزة، وربط مايتعلمه الطلاب بمتطلبات التنمية الفعلية في المملكة.



وأضاف الدكتور الشيباني أن البرنامج تضمن ورش عمل، وتدريب على رأس العمل وزيارات حقلية، واستهدف طلاب درجة البكالوريوس في التخصصات العلمية والتطبيقية، لتعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والوزارة وفق ضوابط محددة، بمايتماشى مع أهداف رؤية 2030 في دعم وتنمية الكفاءات الوطنية الشابة.



وأشار الشيباني إلى أن الوزارة تسعىلتحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية منخلال البرنامج، منها تعزيز المشاركة المجتمعية بإتاحة الفرصة للطلاب لاكتساب الخبرة العملية قبل التخرج، مما يساهم في تعميق فهمهم لتخصصاتهم الأكاديمية، وبناء شخصية الطالب المهنية من خلال تعويده على الانضباط والإخلاص في العمل، والتقيد بالمواعيد واحترام الأنظمة، بالإضافة إلى تمكين الطلاب من التفاعل معبيئة العمل المستقبلية والتعامل مع أفراد المجتمع خارج النطاق الأكاديمي، مما يعززمن جاهزيتهم لمواجهة تحديات سوق العمل.



إلى ذلك، تسعى وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى تمكين الطلاب من ممارسة العمل التطبيقي داخل ميدان العمل الفعلي، وهو مايعد ضروريًا لاستكمال إعدادهم المهني والفني والسلوكي، وإتاحة الفرصة للطلاب؛لاختيار أماكن العمل التي تتناسب مع رغباتهم وقدراتهم المهنية، مما يضمن توافق مخرجات التعليم مع متطلبات عمل الوزارة، والربط الفعّال بين الدراسة الأكاديمية واحتياجات سوق العمل، مما يعزز منكفاءتهم وقدرتهم على تحقيق النجاح المهني.