وزير العدل يوقع مع وزير القانون السنغافوري مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني خلال زيارته لجمهورية سنغافورة، اليوم، وزير الشؤون الداخلية ووزير القانون السنغافوري كي شانموجام، في إطار تعزيز التعاون العدلي بين البلدين.

وبحث وزير العدل مع وزير الشؤون الداخلية ووزير القانون في سنغافورة، سُبل تعزيز العلاقات بين البلدين، في المجال العدلي؛ بما يحقق العدالة الناجزة ويعزز الحقوق.

واستعرض الدكتور الصمعاني، خلال اللقاء، أبرز التطورات العدلية والقضائية، التي تشهدها المملكة، بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله-، لا سيما فيما يتعلق بالجانب التشريعي، والتحول الرقمي في الخدمات العدلية.

ووقع وزير العدل مع وزير الشؤون الداخلية ووزير القانون في سنغافورة، مذكرة تفاهم، لتشجيع التعاون في تعزيز الحلول البديلة للنزاعات الدولية، وتنمية الخبرات القانونية والقضائية، وتبادل المعلومات والخبرات وفق أفضل الممارسات العالمية.