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السعودية | “روشن” تطرح أكثر من 1,200 وحدة سكنية جديدة للبيع في “سدرة” بالمرحلة الرابعة

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلنت مجموعة “روشن”، عن طرح 1,251 وحدة سكنية جديدة للبيع في المرحلة الرابعة من مجتمع “سدرة” المتكامل.

وتتمتع المرحلة الرابعة من مجتمع “سدرة”، التي تقع شمال المرحلة الثالثة، بموقع إستراتيجي يتيح سهولة وصول السكان إلى مناطق التسوق والمكاتب في “واجهة روشن”، كما يمكن الوصول إليها بسهولة عبر طريق المطار، مع قربها من محطتي المترو، بالإضافة إلى وقوعها على مقرُبة من جامعة الأميرة نورة، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ومطار الملك خالد الدولي، ومحطة قطار سار.

وتتميز منازل المرحلة الرابعة بتصاميمها ومساحاتها المتنوعة، حيث تُقدم 10 نماذج مختلفة للوحدات وواجهتين معماريتين بثلاثة خيارات للألوان، وتخصص هذه المرحلة أكثر من 30% من مساحتها الإجمالية للمسطحات الخضراء وممرات المشاة والطرق، إلى جانب مرافقها المتكاملة، وتحتضن هذه المرحلة قبة اتحاد للجميع، ثمرة التعاون بين “روشن” و”الاتحاد السعودي للرياضة للجميع”؛ بهدف توفير مرافق رياضية حديثة على مدار العام تُلبّي جميع الاهتمامات وألعاب اللياقة البدنية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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