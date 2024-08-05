السعودية | “الدفاع المدني”: استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة من اليوم حتى الجمعة القادمة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

دعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة عليهم، مشددةً على ضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي؛ تزامناً مع استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة، حتى يوم الجمعة القادم.

وأوضحت “المديرية” أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، وتساقط البرد، ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل محافظات (الطائف، وميسان، وأضم، والكامل، والعرضيات)، وهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة تشمل العاصمة المقدسة، ومحافظات (بحرة، والكامل، والجموم، وخليص، والقنفذة، والليث، وخرمة، وتربة، ورنية، والمويه).

وبينت “مديرية الدفاع المدني” أن منطقة الرياض ستتأثر -بمشيئة الله تعالى – بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل محافظات (وادي الدواسر، والأفلاج، وعفيف، والسليل).

وأشارت “المديرية” إلى أن مناطق عسير، والباحة، وجازان، ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، فيما ستتأثر منطقتا المدينة المنورة ونجران بأمطار متوسطة.

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